Молодежь Мордовии подготовит свои проекты по благоустройству городских общественных пространств

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18 ноября в Саранске открылся первый урбан-хакатон «Детали города». Его итогом станет создание малых архитектурных форм в столице Мордовии. Хакатон – это место сосредоточения молодых и амбициозных специалистов в области улучшения городской среды: студенты, архитекторы, дизайнеры и урбанисты, желающие благоустроить территорию города.
«Пришла пора меняться. Главой Мордовии Артёмом Здуновым задан тренд на позитивные изменениям в регионе, в том числе развитии городской среды. Урбан-хакатон первое мероприятие такого формата, которое позволит всем неравнодушным принять участие в улучшении образа, архитектуры, общественных пространств Саранска», - поприветствовал участников соорганизатор хакатона, победитель проекта «Моя Мордовия» Геннадий Бутарев.
Урбан-хакатон «Детали города» реализуется при поддержке Министерства спорта и молодежной политики РМ, клуба молодежных инициатив «ШАГ», экспертного клуба «Моя Мордовия».
В течение двух дней под руководством экспертов из Москвы, Казани, Саратова и Санкт-Петербурга будут создаваться концептуальные проекты малых архитектурных форм.
Три лучших проекта, которые жители республики впоследствии сами отберут в открытом онлайн-голосовании, будут реализованы в городской среде Саранска.
«Подобные хакатоны важны для всех регионов. Сейчас обществу наконец-то захотелось участвовать в создании тех пространств, которые будут в городе. Мы хотим сами знать, что будет делать и понимать, как это будет использовано. Все, кто пришел сюда четко дают понять, что им не все равно, и они хотят, чтобы их предложения были услышаны», - отметил спикер Максим Сайгушкин, главный конструктор Завода уличной мебели (г. Саратов).
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