«Денежная реформа по-цыгански»

В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин

Сотрудники полиции Мордовии совместно с коллегами из Нижнего Новгорода поймали мошенниц, менявших пенсионеркам их настоящие деньги на билеты «Банка приколов».

16 ноября к полицейским столицы Мордовии поступило сообщение 88-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенничества. По ее словам пенсионерки, днем к ней на улице подошли две женщины, которые представились социальными работниками. Незнакомки сообщили, что в связи с эпидемиологической обстановкой пожилым гражданам положена выплата в размере полутора тысяч рублей. В качестве подтверждения они тут же передали ей купюру в 5 тысяч и попросили сдачу. С собой такой суммы у пенсионерки не оказалось, поэтому она пригласила «соцработниц» к себе домой.

В квартире злоумышленницы рассказали хозяйке о предстоящей реформе и обмене денег, и поинтересовались, есть ли у нее сбережения – «стары» банкноты можно было сразу обменять на «новые». Пожилая женщина передала им всю имеющуюся наличность в размере 143 тысяч рублей, после чего они вернули ей эту сумму «обновленными» купюрами и откланялись. В последующем полицейские изъяли у потерпевшей билеты «Банка приколов», которые и передали ей злоумышленницы.

17 ноября аналогичным способом лишились своих сбережений на общую сумму 77 тысяч рублей две престарелые жительницы Рузаевки.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались неизвестные, а также их маршрут движения. Информация была передана коллегам из Нижегородской области, где проживают злоумышленницы. Представительницы цыганской народности, 1976 и 1993 годов рождения, были задержаны.

В настоящий момент устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Нижегородской области. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.