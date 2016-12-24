Вороватая жительница Саранска прибыльно отдохнула в сауне с малознакомыми людьми

В Саранске суд не стал отправлять за решетку 27-летнюю Кристину Секунову, прибыльно отдохнувшую в сауне в малознакомой компании. Судя по содержащимся в приговоре сведениям, девушка спонтанно пошла на уголовное деяние. Весной этого года она установила «сетевой контакт» с одним из парней на сайте знакомств в интернете. Вскоре «виртуальный кавалер» пригласил подругу по переписке встретиться воочию – и не где-нибудь, а сразу в сауне.

Барышня оказалась без комплексов и приняла приглашение. Вечером она приехала в сауну на улице Серадзской и влилась в компанию нескольких молодых мужчин и девушек, отдыхавших здесь под «алкогольный аккомпанемент».

Утром Кристина Секунова решила, что с нее достаточно удовольствий, и засобиралась домой. В раздевалке она увидела в кармане одной из мужских курток кошелек. Рядом никого не было, поэтому ничто не помешало особе проверить состоятельность владельца кошелька. Воровские исследования девушки были с лихвой вознаграждены – она взяла 32 тысячи рублей и спокойно покинула помещение.

Разумеется, потерявший немалую сумму мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Установить, кто именно был в ней повинен оказалось не трудно. В суде Секунова все признала и покаялась. В итоге ей дали год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор пока в законную силу не вступил.