В Татарстане взяли криминального гастролера, обчистившего в Саранске девять торговых точек

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Cотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из Самарской области и Республики Татарстан задержали криминального гастролера, весьма прибыльно посетившего столицу Мордовию.
В начале октября в девяти торговых павильонах Саранска неизвестный взломщик похитил из касс собранную выручку. В ходе осмотра места происшествий сотрудники полиции установили, что налетчик ночью отжимал входные двери и проникал в торговые точки в поисках чего-нибудь ценного. Все преступления совершались одним манером, что давало основание полагать о причастности к ним одного и того же злоумышленника. Общая сумма ущерба владельцам магазинов составила 140 тысяч рублей.
В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к хищениям. Им оказался 23-летний житель Самары. Молодой человек был задержан в Республике Татарстан в момент совершения аналогичной кражи.
По словам подозреваемого, он приехал в Саранск воспользовавшись сервисом поиска попутчиков, и в качестве своих целей целенаправленно выбирал небольшие торговые павильоны. Взламывая двери, он совершил несколько краж из магазинов по продаже разливного пива и продуктов питания, расположенных в Юго-Западной части города, после чего покинул Мордовию.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу в Республике Татарстан. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории соседних субъектов.
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