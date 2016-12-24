Заключенный мордовской колонии стал лауреатом конкурса «Калина красная»

Репортер

Cиделец 12-й мордовской колонии Сергей Назаров отличился на традиционном конкурсе среди осужденных «Калина красная», который проводится ФСИН России по всем лагерям нашей необъятной страны.

Организаторы конкурса «Калина красная», среди которых значатся Попечительский совет уголовно-исполнительной системы и продюсерская компания «Союз Продакшн», впервые дали возможность зекам проявить свои авторские таланты в 2003 году. С тех пор этот «тюремный фестиваль» проходит ежегодно, лучших авторов и исполнителей выбирают сначала на региональном уровне, а затем победители участвуют в финале конкурса и заключительном гала-концерте.

По итогам финального этапа конкурсные материалы оценивались Художественным советом, который и определил лучших исполнителей. Заключенный исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ Сергей Назаров стал лауреатом «Калины красной», исполнив собственное произведение «Вороны».

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