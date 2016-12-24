Голосование по кандидатурам на должность Главы Саранска не состоялось

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В Администрации Саранска прошла очередная сессия депутатов горсовета, в работе которой принял участие врио Главы столицы Мордовии Илья Соколов.
Первым вопросом была рассмотрена информация конкурсной комиссии об избрании Главы города. В связи с тем, что в горсовет для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы Саранска было представлено менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, голосование не проводилось.
Депутаты поддержали внесение изменений в ранее принятое решение о бюджете Саранска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Эти изменения связаны с увеличением доходной части бюджета на следующий год за счет поступления межбюджетных трансфертов. Основные параметры бюджета на 2021 год не изменяются.
На сессии также было принято решение о поддержке самозанятых. На граждан, имеющих такой статус, при предоставлении им в аренду муниципального недвижимого имущества будут распространяться меры имущественной поддержки в форме применения понижающего коэффициента 0,5 к рыночной стоимости 1 кв. м недвижимого имущества.
Народные избранники утвердили предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения на 2022 год в размере 3,9% к декабрю 2021 года. Он применяется в отношении тех собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. Таким образом, защищаются интересы собственников от необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения.
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Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
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