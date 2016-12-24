Пенсионер на «Калине» погиб в ДТП на трассе в Краснослободском районе

Госавтоинспекция Мордовии сообщила некоторые детали вчерашнего смертоносного ДТП в Краснослободском районе. Около 6 часов утра на автодороге «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 «Урал»» 69-летний мужчина за рулем «ВАЗ-111730» не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат». Иномарка под управлением 36-летнего водителя двигалась по своей полосе. В результате ДТП водитель «ВАЗ-111730» от полученных травм скончался на месте происшествия. 54-летний пассажир «Калины» был доставлен в больницу и после осмотра медиками отпущен домой с рекомендацией наблюдаться у врача по месту жительства. Водитель «Фольксваген Пассат» самостоятельно обращался в медицинское учреждение.