В Саранске пьяный водила на машине сбил 76-летнего пенсионера

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 13 ноября в 20:20 напротив дома №20 по ул. Н.Эркая 34-летний водитель автомашины «Лада 2114», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 76-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в больницу. В отношении водителя был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения.

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