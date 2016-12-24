Афиша с 15 по 21 ноября в рамках проекта «Пушкинская карта»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
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