Жители Мордовии продолжают терять миллионы рублей после звонков аферистов

Сколько еще миллионов должны отдать дистанционным мошенникам жители Мордовии, чтобы у наших сограждан сформировался «финансовый иммунитет» от таких атак? Ведь только за пару дней телефонным аферистам удалось развести двоих жителей республики почти на три миллиона рублей.

Одной жертв «вербальной обработки» стал 45-летний мужчина из нашего региона. Он рассказал полицейским знакомую историю со звонком мнимого банковского работника – тот предупредил собеседника, что неизвестные пытаются оформить на него крупный займ. И тут же предложил действовать на опережение – самому взять «зеркальный» кредит и перечислить деньги на «безопасные счета».

Наш земляк быстро оформил два займа в 1 миллион 17 тысяч рублей и перевел все средства на по указанным реквизитам. Как только деньги были перечислены, «банкир» исчез из всех каналов общения.

Примерно по такому же сценарию махинаторы оставили без сбережений и 79-летнюю жительницу Мордовии. Пожилая женщина имела финансовые накопления, поэтому речь в разговоре со «специалистом из банка» шла именно о спасении имеющихся денег. Якобы, на них покушались неизвестные злоумышленники. Она перечислила на все те же «безопасные счета» 1 миллион 682 тысячи рублей. Пенсионерка три дня мучилась сомнениями в правильности своих действий, а потом пошла в полицию.