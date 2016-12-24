В Саранске лже-целительнице дали срок за проведенный «обряд» очищения от денег

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Выдававшая себя за целительницу заезжая аферистка по решению саранского суда отправиться на зону. 55-летняя жительница Новосибирска устроила в столице Мордовии спектакль со снятием порчи, финансовой жертвой которого стала местная доверчивая пенсионерка.
Это криминальное представление разыгралось в Саранске еще в январе 2019 года. На улице Ярославской к 66-летней женщине обратилась незнакомка, поведавшая о плохой «карме» у пенсионерки. Но при помощи целительницы ее можно было «почистить» - с помощью особого ритуала. К этому разговору в какой-то момент подключилась и «случайная» слушательница – она узнала «известную знахарку» и стала горячо ее благодарить за помощь.
Пожилой жительнице Саранску задурили голову и попросили принести из дома деньги для проведения очищающего обряда. Пенсионерка взяла сбережения и явилась к назначенному сроку для сеанса «магического исцеления». Ей дали бутылку со «святой водой» и бумажные листки – их требовалось за углом дома порвать и облить водой из бутылки.
Пока пожилая женщина послушно проделывала эти бессмысленные манипуляции, для ее удобства мошенница взялась подержать сумочку, в которой лежали 176 тысяч рублей, золотое кольцо и другие вещи. Ритуал, конечно, привел к очищению – очищению от сбережений. «Целительница» быстренько сбежала с сумкой своей «пациентки».
Оперативники смогли установить личность аферистки, но к тому моменту она уже была осуждена в городе Орле за аналогичное преступление. В итоге, с учетом неотбытой части наказания ей дали 4 года 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима.
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