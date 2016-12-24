В Саранске вынесли приговор «ювелирному» любовнику

В столице Мордовии 32-летний Павел Русскин поплатился обвинительным приговором за любовь к чужому золоту. Он завязал близкие отношения с владелицей «ювелирных сокровищ» и почти месяц тайком выносил из ее квартиры драгоценности.

В прошлом году неработающий Павел Русскин свел знакомство с небедной дамой. Во время очередной встречи в квартире своей новой пассии он выяснил, где она хранит ювелирные украшения. Мужчина решил, что это знание поможет ему поправить собственное финансовое положение.

Оставшись в жилище один, он взял из шкатулки золотое кольцо с бриллиантами стоимостью около 30 тысяч рублей и отнес в ломбард. За него дали вдвое меньше номинальной цены, но Русскин и тому был рад. Тем более, что пропажу кольца сожительница не заметила.

Декабрь прошлого года мужчина посвятил тайным «ювелирным операциям». Он относил в ломбарды чужое золото, и с каждым заходом становился все состоятельнее. Но запасы драгоценностей были не безграничны - дама сердца через несколько недель заметила исчезновение значительной их части. К тому времени Русскин обокрал свою избранницу на 182 тысячи рублей.

Любовная связь на этой воровской ноте сразу же оборвалась, а вслед за эти последовало и обращение в полицию. В суде Павел Русскин не отпирался и все признал. С учетом еще висящего на нем условного срока ему отмерили 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.