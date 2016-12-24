Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 11 ноября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, ходе вакцинации от COVID-19, функционирования региональной системы здравоохранения, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Руководитель региона отметил, что в Мордовии сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией. «Ежедневно выявляется более 160 новых случаев. В ковидных госпиталях наблюдаются 2200 пациентов. 5 муниципалитетов по темпам заболеваемости в красной зоне – там показатели превышают среднереспубликанские», - сказал Артём Алексеевич.

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула, что больных в возрасте старше 60 лет - почти 62%. Многие из них переносят заболевание в тяжелой форме. «Кислородную поддержку получают 1311 человек. 448 пациентов с поражением легких более чем 50%, 162 из них в реанимации. На искусственной вентиляции легких 132 пациента», - доложила вице-премьер.

Как отметил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, все стационары обеспечены необходимым количеством кислорода. «Также мы обеспечили всех пациентов на амбулаторном этапе «Арепливиром». На сегодня 24 тысячи упаковок нам передано производителем безвозмездно – это более 65 миллионов рублей. Дополнительно в республику поступило 32 миллиона рублей федеральных средств на приобретение других лекарств для комплексного лечения COVID-19», - добавил министр.

На штабе было отмечено, что за период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября распространение инфекции в республике хоть и незначительно, но замедлилось, и сейчас самое главное – удержать это зыбкое равновесие.

Особое внимание было уделено вакцинации от коронавируса. Двумя компонентами на 11 ноября привито 69% взрослого населения Мордовии. До 15 декабря эта цифра должна достичь 80%. Кроме того, был поднят вопрос ревакцинации. На данном этапе предстоит повторно привить более 84 тысяч человек. Пока эту процедуру прошли только 48% граждан. Сегодня в Мордовию поступило еще более 26 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».