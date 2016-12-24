В Саранске начинающий водитель погиб в лобовом столкновении на скользкой дороге

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В столице Мордовии начинающий водитель попал в жуткую дорожную аварию, которая оказалась для него смертельной. 22-летний парень на отечественной легковушке ВАЗ-21120 вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с внедорожником.
По информации Госавтоинспекции республики, ДТП случилось ранним утром в столице Мордовии на ул. Серова, когда дорога была покрыта тонкой пленкой льда. Получивший в этом году права молодой парень за рулем «двенадцатой» не справился с управлением – его машина на скорости выскочила на встречную полосу и столкнулась с внедорожником «Хендай Галлопер 2» под управлением 35-летнего водителя.
В этой дорожной «мясорубке» отечественное авто искорежило до неузнаваемости. 22-летнего пострадавшего с тяжелейшими доставили в реанимацию, там он скончался в не приходя в сознание.
Как отмечается в сообщении ГИБДД по РМ, за короткий срок владения правами на вождение (стаж у погибшего был с 2021 года), молодой «гонщик» уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД .
В свою очередь, водитель «Хендай Галлопер 2» самостоятельно обращался в больницу, там ему оказали всю необходимую помощь и отправили лечиться домой под наблюдением у врача по месту жительства. Исследования показали, что управлявший иномаркой мужчина находился за рулем трезвым.
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