«Золотые руки»

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Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
В Рузаевке начались судебные слушания по примечательному уголовному делу бывшей школьной учительницы 28-летней Светланы Юртайкиной. Ее имя прогремело на всю республику еще весной этого года, когда правоохранители уличили молодую женщину в краже золотых украшений у детей в школе.
Как выяснилось в ходе следствия, Светлана Юртайкина очень любила поиграть во время перемен с учениками младших классов в спортивном зале рузаевской школы №17. Дети не задумываясь позволяли ей снять с себя золотые украшения – все это делалось под благовидным предлогом, чтобы ценные вещи не мешали активным забавам и не потерялись. Иногда играли в «жмурки», и тогда учительница завязывала ребенку глаза, а в целях сбережения забирала у него ювелирные изделия. Но вся прелесть таких игр заключалась в том, что снятое золото школьный работник детям обратно не возвращала. В других случаях она совершала кражу изделий, якобы помогая ребятам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме.
Так продолжалось с ноября прошлого года несколько месяцев, пока эти «золотые» фокусы не стали предметом расследования со стороны правоохратильных органов. Тут же было установлено, что похищенные ценности Светлана Юртайкина сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.
Кроме того, учительница обвиняется в четырех фактах кражи денежных средств у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она прикарманила почти 60 тысяч рублей.
Также следствием была установлена причастность Светланы Юртайкиной к краже денег у одной из рузаевских семей. В июне 2020 года она занималась с ребенком в качестве репетитора и заметила, где его родители хранят наличность в квартире. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.
До суда женщина была под подпиской о невыезде. Свою вину она признала и даже начала возмещать причиненный ущерб. Из школы учительница, само собой, была вынуждена уйти, и сейчас трудится на заправке.
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