Жителей Мордовии пригласили присоединиться к песенному флэшмобу «Синий платочек»

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Жителей Республики Мордовия пригласили присоединиться к всероссийской акции. Московский Музей Победы запустил песенный флешмоб и предложил вспомнить легендарную песню «Синий платочек». Записать легендарную композицию могут профессиональные исполнители и любители, солисты и участники хоровых коллективов, люди всех возрастов. Исполнить ее можно дома, на природе или на фоне городских достопримечательностей. Организаторы надеются, что в своих роликах участники задействуют и "главного героя" шлягера - синий платочек.
Флешмоб приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Песня "Синий платочек" была особенно любима прославленным полководцем, она вошла в альбом "Прощание славянки. Любимые песни маршала Жукова.
Лирическая композиция, написанная еще до войны, приобрела всенародную любовь в годы Великой Отечественной. Ее пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Существовали десятки вариантов текста, но самым известным стал "Синий платочек", с которым выступала Клавдия Шульженко.
Загрузить ролики с исполнением песни нужно до 28 декабря 2021 года через специальную форму на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/form/siniy-platochek/ , а также выложить с хэштегами СинийПлаточекФлешмоб #МузейПобеды #МаршалЖуков в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность видео – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.
Лучшие ролики выберут интернет-пользователи во время онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 12 января 2022 года. Их авторы смогут принять участие в бесплатной zoom-экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях Музея Победы в старый Новый год — 13 января 2022.
Более подробная информация на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/vserossiyskiy-pesennyy-fleshmob-siniy-platochek/
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