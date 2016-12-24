Молодая жительница Саранска «обманулась» на миллион рублей

Очередной случай дистанционного мошенничества и финансовой безрассудности зафиксировали полицейские в столице Мордовии. 23-летняя местная жительница набрала в банках кредитов на миллион рублей и переправила все деньги аферистам.

Как выяснилось в полиции, молодая барышня попалась на избитую уловку со звонком мнимого специалиста банка с сообщением о попытке неизвестных оформить на нее кредит. Как и всегда в таких сценариях, ей следовало действовать на опережение – самой оформить займы и переправить деньги на «защищенные» счета.

В период с 15 октября по 3 ноября мошенники под видом «банкиров» звонили девушке несколько раз. В результате она оформила кредиты на общую сумму 1 миллион рублей, которые перечислила на указанные аферистами счета. Удивительно, как много времени потребовалось жительнице Саранска для осознания простого факта, что ее откровенно раскручивают на деньги махинаторы. Конечно, потерпевшая обратилась в полицию, конечно, будет вестись розыск причастных к мошенничеству, но уплывшие по такой схеме деньги, как правило, теряются безвозвратно.