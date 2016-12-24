«Масочно-перчаточные» проверки в общественном транспорте Саранска выявили сотни нарушений

По информации саранской мэрии, сотрудниками Транспортного управления с 30 октября по 7 ноября было проверено 673 единицы пассажирского транспорта в Саранске на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима. Выявлено и устранено на месте пассажирами 502 нарушения. На 8 человек были составлены административные протоколы.



Проверки совместно с сотрудниками полиции проводились и в легковом такси. С 30 октября по 7 ноября проверен 61 автомобиль. 19 пассажиров и водителей устранили нарушения на месте, на 1 водителя такси составлен протокол.