Дворец культуры Саранска приглашает на открытие выставки «То пятое время года»!

11 ноября 2021 года в 16:00 во Дворце культуры городского округа Саранск состоится открытие ежегодной выставки творческих работ традиционного и современного мордовского искусства членов Международной общественной организации «Союз педагогов – художников» «То пятое время года…»

Выставка творческих работ «То пятое время года…» - представление работ традиционного и современного мордовского искусства, выполненные в разных техниках – живопись, графика, роспись по дереву, керамика, мордовская национальная вышивка, текстильная кукла и многое другое.

Выставка будет работать с 11 ноября по 30 декабря 2021 года с 10:00-17:00. Принимается Пушкинская карта.

Обращаем ваше внимание, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Республике Мордовия посещение Дворца культуры совершеннолетними гражданами возможно только при наличии средств индивидуальной защиты, действующего QR-кода о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо действующего QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Мы ждем вас по адресу: г. Саранск, ул. Титова, д. 23.

Подробную информацию можете узнать по телефону: 8 (8342) 24-26-31.