«Надежные» инвестиции
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Жительница Ардатовского района потратила на мошенника в группе знакомств 58 тысяч рублей
Полиция Ардатовского района Мордовии проводит проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 53-летней местной жительницы. По словам женщины, в сентябре этого года она заполнила анкету для участия в интернет-знакомствах в одной из социальных сетей. Вскоре с ней на связь вышел еще один из участников проекта «Хочу общаться!» - житель Республики Азербайджан под ником «Ильмир».
После общения на платформе проекта они продолжили переписку уже в сторонних мессенджерах. Во время очередного обмена сообщениями мужчина обрадовал жительницу Мордовии обещанием приехать в республику, чтобы встретиться со своей новой знакомой.
Та уже пребывала в предвкушении свидания наяву, когда партнер по виртуальному общению неожиданно огорошил ее признанием, что у него украли деньги и документы. Женщина согласилась оказать ему поддержку, после чего одолжила у родственников 30 тысяч рублей, которые отправила сетевому поклоннику.
Но тот все равно не являлся в Мордовию пред светлые очи своей благодетельницы ссылаясь на различные проблемы и финансовые трудности. Он даже ухитрился выманить у жительницы Ардатовского района еще 28 тысяч рублей, рассказывая о своем безденежном и голодном положении.
Но эти финансовые вливания никак не повлияли на возможность личной встречи женщины из Мордовии и ее «кавалера» из Азербайджана. С течением времени мужчина просто прекратил общение со своей сетевой «зазнобой». При этом свою страницу в социальной сети он не удалил, а просто изменил ник. Осознав, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию.
В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска установлены учётные данные получателя денежных средств. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на розыск подозреваемого в преступлении.
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