За неделю от коронавируса в Мордовии вакцинировались 14 тысяч человек

Репортер

Многие из жителей Мордовии проявили в период нерабочих дней «антивирусную сознательность». По сообщению регионального Минздрава, значительная часть людей в республике решили в выходные привиться первым компонентом вакцины против коронавируса.

В результате, только за одну неделю с 1 по 7 ноября в Мордовии привились первым компонентов около 14 тысяч человек. Ревакцинацию в это время прошли почти 6 тысяч жителей республики. Таким образом, по данным Министерства здравоохранения РМ, сейчас в регионе от ковида привились уже около 427 тысяч наших земляков.

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