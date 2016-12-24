За неделю от коронавируса в Мордовии вакцинировались 14 тысяч человек

В Мордовии бушует дельта-штамм коронавируса
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Многие из жителей Мордовии проявили в период нерабочих дней «антивирусную сознательность». По сообщению регионального Минздрава, значительная часть людей в республике решили в выходные привиться первым компонентом вакцины против коронавируса.
В результате, только за одну неделю с 1 по 7 ноября в Мордовии привились первым компонентов около 14 тысяч человек. Ревакцинацию в это время прошли почти 6 тысяч жителей республики. Таким образом, по данным Министерства здравоохранения РМ, сейчас в регионе от ковида привились уже около 427 тысяч наших земляков.
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