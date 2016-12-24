По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова председатель Правительства РМ Владимир Сидоров провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

Владимир Сидоров отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остается напряженной: в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в «ковидных» госпиталях.

Для снижения темпов распространения инфекции на территории республики был введен ряд ограничительных мер, в том числе временных - на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания.

С учетом сохранения в республике высокой заболеваемости COVID-19 участники заседания предложили распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 квадратных метров, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости. Эти нововведения вступают в силу с 10 ноября.

Премьер-министр республиканского кабмина отметил, что вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа по-прежнему находится на особом контроле. Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания и беременных женщин.