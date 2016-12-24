Всероссийская перепись населения
В Мордовии с 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков
По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова председатель Правительства РМ Владимир Сидоров провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.
Владимир Сидоров отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остается напряженной: в сутки выявляется более 160 заражений, около 2 400 пациентов находятся на лечении в «ковидных» госпиталях.
Для снижения темпов распространения инфекции на территории республики был введен ряд ограничительных мер, в том числе временных - на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания.
С учетом сохранения в республике высокой заболеваемости COVID-19 участники заседания предложили распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 квадратных метров, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости. Эти нововведения вступают в силу с 10 ноября.
Премьер-министр республиканского кабмина отметил, что вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа по-прежнему находится на особом контроле. Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания и беременных женщин.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии с 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео