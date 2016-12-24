В Мордовии по-прежнему растет заболеваемость коронавирусом

«Вкусы России»
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
Как-то совсем не позитивно сказываются выходные дни на ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Мордовии. По сообщению регионального оперативного штаба на 5 ноября, за сутки в республике выявлено 164 случая коронавируса. 120 человек были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 7 новых летальных случаев.
Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1927 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная бактериально-вирусная пневмония.
Скончался мужчина 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
За период пандемии в Мордовии зафиксировано 32 577 случаев коронавируса. 27 219 человек выздоровели, 746 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 5 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2404 человека находятся на стационарном лечении, 4230 человек - под наблюдением дома.
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На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
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