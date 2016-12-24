Кластер «Санаксарь – Темников» - одна из ключевых точек роста в развитии туризма в республике

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Правительство Мордовии в рамках исполнения поручения Главы республики Артёма Здунова продолжает работу по реализации проекта развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе.
Напомним, данный проект поддержан Президентом страны - он вошел в утвержденный главой государства отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии. Согласно документу, в республике будет реализован комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» Нижегородской области. В том числе будет приведена в нормативное состояние дорожная сеть на основных туристических направлениях указанного кластера и организовано автомобильное движение по маршруту «Санаксарь – Старый Город – Вещерка – Нарышкино – Сатис – Дивеево», соединяющему Темниковский район с Нижегородской областью.
Проект развития паломническо-туристического кластера предусматривает также благоустройство Темникова, строительство целого ряда новых объектов, в их числе - музейно-просветительский модуль «Ушаков-центр» и воссоздание исторической усадьбы адмирала Феодора Ушакова в д. Алексеевка.
«Паломническо-туристический кластер в Темниковском районе - это одна из ключевых точек роста в развитии туризма в республике на ближайшие годы, - отметил Артём Здунов. – Чтобы успешно реализовать этот проект, необходимо искать дополнительные источники финансирования, в том числе через системы грантовой поддержки».
На совещании в Правительстве республики 2 ноября обсудили вопросы подготовки плана мероприятий по первому этапу проекта - он включает в себя строительство автомобильной дороги «Старый Город – Вещерка», строительство Ушаков-центра и благоустройство общественных территорий в г. Темников. Важнейшая часть этого этапа – строительство дороги, в настоящее время объявлен конкурс на выполнение проектных работ, ПСД будет готова в следующем году, а само строительство запланировано на 2023-2024 годы.
Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поставил перед профильными министерствами и администрацией Темниковского района задачу ускорить работу по проекту паломническо-туристического кластера, чтобы без лишних проволочек войти в соответствующие федеральные программы.
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