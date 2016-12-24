Телемачта РТРС в Саранске включит праздничную подсветку в День народного единства

4 ноября филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит праздничную иллюминацию на телевизионной мачте в Саранске. В День народного единства телемачта окрасится в цвета российского триколора.

Подсветка на высотной доминанте города будет работать с 18:00 до 23:00.

В этот же день иллюминация украсит телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах. В полночь на медиафасадах Останкинской башни появится поздравительная видеооткрытка со словами «4 ноября - День народного единства», а с 18:00 (МСК) на главной телебашне страны зажжется праздничная архитектурно-художественная подсветка в цветах российского флага.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года. 4 ноября 1612 года сформированное в Нижнем Новгороде народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Благодаря этому в России завершился долгий период Смутного времени.

Современная подсветка, превратившая саранскую телемачту из сложного инженерного сооружения в новую городскую достопримечательность, смонтирована в 2018 году. Иллюминация состоит из 2400 светодиодных лент. Антенно-мачтовое сооружение освещают более 75 тысяч светодиодов и 54 прожектора. Телевизионная мачта в Саранске – ключевой объект региональной сети эфирного вещания. С 2014 года транслирует 20 цифровых эфирных телеканалов в свободном доступе, обеспечивая сигналом более 388 тыс. человек: жителей Саранска и близлежащих населенных пунктов в радиусе до 50 км.