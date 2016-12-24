От гриппа привилась почти половина жителей Мордовии

Как сообщает Роспотребнадзор по ПМ, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по Мордовии и в Саранске сейчас выше эпидемического порога на 12,66% (по РМ) и 13,77% (Саранск).

С 25 октября по 31 октября 2021 года в республике зарегистрировано 6011 случаев ОРВИ, по Саранску – 4091 случай, из них более 55% приходится на взрослое население. Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость населения обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

В Мордовию за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок поступило 42 тысячи доз гриппозной вакцины Ультрикс Квадри для иммунизации взрослого населения в возрасте до 60 лет и детского населения в возрасте с 6 месяцев и старше, 260 тысяч доз гриппозной вакцины Совигрипп для иммунизации взрослого населения и 71 тысяча доз вакцины Совигрипп для иммунизации детского населения. По состоянию на 02.11.2021г. в целом по республике привито 48,1% от численности населения РМ.