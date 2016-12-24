В Мордовии вновь зафиксировали семь «вирусных» смертей за день

По информации регионального оперштаба на 2 ноября, за сутки в Мордовии был выявлен 161 случай коронавируса, 120 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 7 новых летальных случаев.

Скончалась женщина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1973 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в Мордовии от коронавируса как основной причины умерли 727 человек, 26 859 человек - выздоровели.

По данным на 2 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2431 человек находятся на стационарном лечении, 4137 человек - под наблюдением дома.