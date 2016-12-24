В Саранске вынесли приговор по делу о «семейной резне»

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Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»
В столице Мордовии 46-летняя особа выслушала приговор по делу о «семейной резне». Конфликт между сожителями в одной из городских квартир закончился обоюдными ножевыми ранениями.
Летом этого года в саранскую больницу скорая привезла живущих гражданским браком мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Полицейские опросили пострадавших и установили картину произошедшего. 41-летний «глава семьи» в очередной раз пришел домой пьяным и стал выслушивать упреки от своей «дамы сердца». Ему это быстро надоело, он послал «домашнего прокурора» по известному адресу и тем самым еще больше распалил ярость женщины. Она схватила со стола нож и ударила им сожителя в грудь. Невзирая на полученное ранение, тот сумел перехватить клинок и отплатил жене таким же ударом.
По заключению экспертизы, мужчине в результате поножовщины был причинен тяжкий вред здоровью, его сожительнице – легкий. Гражданские супруги пытались примириться, но уголовное преследование на этом основании было прекращено только в отношении кавалера. Женщине одной пришлось ответить в суде за преступное деяние - ей дали 3 года условно с испытательным сроком на тот же период.
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Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»
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