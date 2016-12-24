В Зубово-Полянском районе пешехода убили две иномарки

Как сообщает Госавтоинспекция республики, в Зубово-Полянском районе Мордовии пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. Понятно, что этот дорожный инцидент закончился для него фатально. На автодороге сообщением Потьма – Барашево автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего мужчины сбил 44-летнего пешехода, который двигался впереди в попутном направлении. От удара мужчину откинуло на встречную полосу движения, где на него совершила наезд автомашина «Рено Логан», за рулем которой находился 44-летний водитель. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сейчас по этому факту назначены экспертизы, водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми.