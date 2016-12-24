В Зубово-Полянском районе пешехода убили две иномарки

С 15 октября в Мордовии вводятся QR-коды
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
Как сообщает Госавтоинспекция республики, в Зубово-Полянском районе Мордовии пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. Понятно, что этот дорожный инцидент закончился для него фатально. На автодороге сообщением Потьма – Барашево автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего мужчины сбил 44-летнего пешехода, который двигался впереди в попутном направлении. От удара мужчину откинуло на встречную полосу движения, где на него совершила наезд автомашина «Рено Логан», за рулем которой находился 44-летний водитель. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сейчас по этому факту назначены экспертизы, водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми.
Поделиться в соц. сетях:
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского