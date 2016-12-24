В Зубово-Полянском районе пешехода убили две иномарки

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, в Зубово-Полянском районе Мордовии пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. Понятно, что этот дорожный инцидент закончился для него фатально. На автодороге сообщением Потьма – Барашево автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего мужчины сбил 44-летнего пешехода, который двигался впереди в попутном направлении. От удара мужчину откинуло на встречную полосу движения, где на него совершила наезд автомашина «Рено Логан», за рулем которой находился 44-летний водитель. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сейчас по этому факту назначены экспертизы, водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кадровый вопрос

Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»

Призывная кампания

Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев

Цифровые сервисы

Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»

Особый участок производства

Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ

«Надежные» инвестиции

В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей

Доходный промысел

«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского

1
Заказать рекламу
1
1
1