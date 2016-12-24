Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

В Мордовии вынесли приговор по скандальному уголовному делу о шантаже настоятеля трех церквей в Краснослободском и Темниковском районах отца Серефама. Его взяли в криминальный оборот двое деятелей из Нижегородской области, и под угрозой «слива» в интернет видео-компромата на батюшку требовали от него несколько миллионов рублей.

Это история начала развиваться еще осенью 2019 года. Двое мужчин цыганской наружности, Николай Федоренко и Николай Низгуренко (на фото www.vesti.ru), заполучили на знакомого им священника компрометирующие видео. Они спровоцировали батюшку на неприглядные действия и записали все на мобильный телефон. Содержимое ролика характеризовалось в материалах дела «порочащим честь и достоинство» «главного героя».

А потом отцу Серафиму обрисовали простую альтернативу – или он платит деньги, или постыдное видео «сливается» в интернет и отсылается всем его знакомым и церковному начальству. Жертва согласилась выплатить вымогателям около 3 миллионов рублей. Но это только разогрело аппетиты шантажистов, они поняли, что настоятеля можно прибыльно «доить».

Вскоре криминальные «операторы» «нарыли» на батюшку еще более пикантное видео – якобы, в нем фигурировали уже полураздетые юноши. Не исключено, что это была специально подготовленная постановка, но кто будет разбираться в этих нюансах, если ролик пойдет гулять по интернету. За сохранение «видео-новинки» в тайне вымогатели запросили со священника уже восемь миллионов рублей.

Отец Серафим поторговался и сумел сбить сумму до шести миллионов рублей с небольшим. Правда, более полумиллиона ему пришлось отдать вымогателям сразу – в знак достигнутой договоренности. Потом настоятель, конечно, понял безвыходность своего положения и пошел в полицию. В ходе его очередной встречи с шантажистами, проходившей под контролем оперативников регионального МВД, двое криминальных субъектов были задержаны с поличным при получении меченых купюр.

В суде Краснослободска Николаю Федоренко и Николаю Низгуренко за вымогательство «выписали» длительные сроки - 9 лет и 8 лет 6 месяцев заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.