Шантаж батюшки

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В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
В Мордовии вынесли приговор по скандальному уголовному делу о шантаже настоятеля трех церквей в Краснослободском и Темниковском районах отца Серефама. Его взяли в криминальный оборот двое деятелей из Нижегородской области, и под угрозой «слива» в интернет видео-компромата на батюшку требовали от него несколько миллионов рублей.
Это история начала развиваться еще осенью 2019 года. Двое мужчин цыганской наружности, Николай Федоренко и Николай Низгуренко (на фото www.vesti.ru), заполучили на знакомого им священника компрометирующие видео. Они спровоцировали батюшку на неприглядные действия и записали все на мобильный телефон. Содержимое ролика характеризовалось в материалах дела «порочащим честь и достоинство» «главного героя».
А потом отцу Серафиму обрисовали простую альтернативу – или он платит деньги, или постыдное видео «сливается» в интернет и отсылается всем его знакомым и церковному начальству. Жертва согласилась выплатить вымогателям около 3 миллионов рублей. Но это только разогрело аппетиты шантажистов, они поняли, что настоятеля можно прибыльно «доить».
Вскоре криминальные «операторы» «нарыли» на батюшку еще более пикантное видео – якобы, в нем фигурировали уже полураздетые юноши. Не исключено, что это была специально подготовленная постановка, но кто будет разбираться в этих нюансах, если ролик пойдет гулять по интернету. За сохранение «видео-новинки» в тайне вымогатели запросили со священника уже восемь миллионов рублей.
Отец Серафим поторговался и сумел сбить сумму до шести миллионов рублей с небольшим. Правда, более полумиллиона ему пришлось отдать вымогателям сразу – в знак достигнутой договоренности. Потом настоятель, конечно, понял безвыходность своего положения и пошел в полицию. В ходе его очередной встречи с шантажистами, проходившей под контролем оперативников регионального МВД, двое криминальных субъектов были задержаны с поличным при получении меченых купюр.
В суде Краснослободска Николаю Федоренко и Николаю Низгуренко за вымогательство «выписали» длительные сроки - 9 лет и 8 лет 6 месяцев заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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