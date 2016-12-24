В Мордовии выявлено 158 новых случаев коронавируса

Репортер

По информации регионального оперативного штаба на 30 октября, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 158 новых случаев коронавируса. При этом, 121 человек был выписан с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 6 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя субтотатльная пневмония.

Скончалась женщина 1937 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

За период пандемии в республике коронавируса как основной причины умерли 709 человек, 26498 человек - выздоровели.

По данным на 30 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2383 человека находятся на стационарном лечении, 3973 человека - под наблюдением дома.

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