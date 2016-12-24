В Мордовии бушует дельта-штамм коронавируса

Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19

29 октября в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция с участием представителей министерств и ведомств Мордовии.

Вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова сообщила, что на 29 октября в Мордовии зафиксировано 154 новых подтверждённых случая ковида. В 18 госпиталях развёрнуто 2 780 коек, из них 2 500 коек занято. 63% пациентов, находящихся в медучрежениях, это люди старше 60 лет. Также в больницах лежат 34 ребёнка, 20 беременных женщин, на аппаратах ИВЛ – 132 человека.

Главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова отметила, что уже второй день фиксируется более 150 заболевших человек в день. Такой сложной ситуации в Мордовии ещё не было. В последние две недели темп прироста заболеваемости составляет 17-20% - это очень высокий показатель.

В Мордовии практически все выявленные случаи заражения – это новый дельта-штамм коронавируса. Течение болезни при нём более активное и тяжелое. Поэтому, если в ближайшие 7 дней ситуация в республике не улучшится – не исключается введение дополнительных противоэпидемиологических мер.

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков заверил, что в Мордовии сейчас нет дефицита вакцины. На сегодняшний день в республике имеется 110 000 доз, и ещё около 3 000 должно поступить в ближайшее время. Медучреждения и аптеки будут работать в обычном режиме в период с 30 октября по 7 ноября.

На пресс-конференции была озвучена информация, что дежурные группы будут работать в детских садах Саранска и ещё в восьми районах республики. Это делается для детей, чьи родители выйдут на рабочие места в первую неделю ноября.

Всех жителей Мордовии участники пресс-конференции призвали быть внимательными друг к другу, соблюдать все профилактические меры, и по возможности, оставаться в выходные дома.