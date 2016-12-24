Администрация Саранска сообщила о режиме работы общественного транспорта на предстоящую неделю

По информации саранской мэрии, общественный транспорт в Саранске в начале ноября будет работать следующим образом:



1-3 ноября - в режиме рабочего дня;

4-7 ноября - по графику выходного дня.



При этом, 1 ноября будет проведен анализ работы маршрутов общественного транспорта и, в случае необходимости, выполнена корректировка на отдельных маршрутах.



На протяжении всех нерабочих и праздничных дней сотрудники Транспортного управления Саранска будут контролировать соблюдение масочного режима в общественном пассажирском транспорте.



6 ноября, в Дмитриевскую субботу – в день всеобщего поминовения усопших, планируется отменить автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ. Это позволит не допустить скопления в транспорте пожилых людей, которые являются самой уязвимой категорией в сложившейся эпидобстановке.