Артём Здунов принял участие в переписи

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Об этом Глава Мордовии сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. - «На Госуслугах принял участие в переписи - просто, быстро. С телефона записал себя и семью. На вопрос, какая национальность у меня и моих детей, ответил: «мордвин-эрзя».
Многие спрашивали, зачем нужна перепись населения. Зная демографическую структуру, мы сможем четко планировать бюджет региона, адресную помощь жителям, участие в федеральных программах. Сможем строить спортивные площадки, медицинские, социальные учреждения там, где они нужнее всего.
Переписаться на портале можно до 8 ноября. До 14 ноября информацию будут собирать переписчики».
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