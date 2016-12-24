Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование

Бывший глава Рузаевского района, генерал МЧС Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование. Вслед за своей предшественницей Ниной Иняткиной он погорел на незаконных преференциях знаменитой в Мордовии птицефабрике «Авангард». Сумма в деле фигурирует нешуточная - 10 миллионов рублей.

Как известно, Вячеслав Кормилицын руководил Рузаевским районом с 2016 по 2020 год. И в это время, по мнению компетентных органов, глава района безвозмездно передал птицефабрике «Авангард» в селе Инсар-Акшино электросети и силовой трансформатор. Но эти энергетические объекты были введены в эксплуатацию на государственные деньги. Даром получив в свое владение многомиллионное имущество, птицефабрика по вполне понятным причинам никому не платила арендную плату.



Ущерб району в виде не полученной арендной платы следствие оценивает 10 миллионов рублей. Вячеслав Кормилицын привлекается к ответственности за превышение должностных полномочий. По этой статье можно загреметь за решетку на 7 лет. По имеющейся информации, экс-«хозяин» Рузаевского района не отрицает своей вины.

Уважаемому в республике человеку в скором времени будет предъявлено официальное обвинение. И учитывая «сознательную» позицию фигуранта дела, вряд ли следствие будет настаивать на жесткой мере пресечения.

Справка «ВС»

Кормилицын Вячеслав Юрьевич. Родился 1 января 1958 года в д. Юрьевка Рузаевского района Мордовской АССР. Образование высшее - окончил Ульяновское высшее командное училище им. Г.К. Орджоникидзе в 1979 году, в дальнейшем - Военную ордена Ленина Краснознаменную академию связи им. С.М. Буденного, офицер с высшим военным образованием. Также окончил Академию гражданской защиты МЧС России в 2001 году. Генерал-майор запаса. Проходил службу на различных должностях в Советской армии. В 2005-2011 годах возглавлял Главное управление МЧС России в Мордовии.

С 2016 года по 2020 год - Глава Рузаевского муниципального района.

Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейными медалями и медалями за выслугу лет.