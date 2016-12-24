Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование

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Бывший глава Рузаевского района, генерал МЧС Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование. Вслед за своей предшественницей Ниной Иняткиной он погорел на незаконных преференциях знаменитой в Мордовии птицефабрике «Авангард». Сумма в деле фигурирует нешуточная - 10 миллионов рублей.
Как известно, Вячеслав Кормилицын руководил Рузаевским районом с 2016 по 2020 год. И в это время, по мнению компетентных органов, глава района безвозмездно передал птицефабрике «Авангард» в селе Инсар-Акшино электросети и силовой трансформатор. Но эти энергетические объекты были введены в эксплуатацию на государственные деньги. Даром получив в свое владение многомиллионное имущество, птицефабрика по вполне понятным причинам никому не платила арендную плату.
Ущерб району в виде не полученной арендной платы следствие оценивает 10 миллионов рублей. Вячеслав Кормилицын привлекается к ответственности за превышение должностных полномочий. По этой статье можно загреметь за решетку на 7 лет. По имеющейся информации, экс-«хозяин» Рузаевского района не отрицает своей вины.
Уважаемому в республике человеку в скором времени будет предъявлено официальное обвинение. И учитывая «сознательную» позицию фигуранта дела, вряд ли следствие будет настаивать на жесткой мере пресечения.
Справка «ВС»
Кормилицын Вячеслав Юрьевич. Родился 1 января 1958 года в д. Юрьевка Рузаевского района Мордовской АССР. Образование высшее - окончил Ульяновское высшее командное училище им. Г.К. Орджоникидзе в 1979 году, в дальнейшем - Военную ордена Ленина Краснознаменную академию связи им. С.М. Буденного, офицер с высшим военным образованием. Также окончил Академию гражданской защиты МЧС России в 2001 году. Генерал-майор запаса. Проходил службу на различных должностях в Советской армии. В 2005-2011 годах возглавлял Главное управление МЧС России в Мордовии.
С 2016 года по 2020 год - Глава Рузаевского муниципального района.
Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейными медалями и медалями за выслугу лет.
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