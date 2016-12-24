152 случая ковида за день – заболеваемость в Мордовии растет день ото дня

Руководящие лица
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
В Мордовии распространение коронавируса идет «ударными» темпами. Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в республике зафиксировано 152 новых случая заболевания опасной инфекцией. В свою очередь, 102 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 696 человек, 26 255 - выздоровели.
По данным на 28 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2542 человека находятся на стационарном лечении, 3649 человек - под наблюдением дома.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад
В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ