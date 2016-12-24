152 случая ковида за день – заболеваемость в Мордовии растет день ото дня

Репортер

В Мордовии распространение коронавируса идет «ударными» темпами. Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в республике зафиксировано 152 новых случая заболевания опасной инфекцией. В свою очередь, 102 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония.

За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 696 человек, 26 255 - выздоровели.

По данным на 28 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2542 человека находятся на стационарном лечении, 3649 человек - под наблюдением дома.

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