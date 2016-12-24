19-летний житель Саранска попался с поддельным водительским удостоверением

Репортер

В столице Мордовии 19-летний парень в суде будет держать ответ за езду с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает прокуратура республики. Как выяснили следователи, молодой человек приобрел права по объявлению интернете. При остановке сотрудниками ДПС его автомобиля, юноша предъявил эту «фальшивку». Проверка быстро внесла ясность в этот вопрос – парень загремел под уголовную статью за использование поддельных документов. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на год.

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