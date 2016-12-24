В республике зафиксировано 148 новых случаев коронавируса

В Мордовии заболеваемость COVID-19 продолжает ставить антирекорды. По данным регионального оперативного штаба на 27 октября, за минувшие сутки в республике выявлено 148 новых случаев коронавируса. В тоже время, 102 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 7 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончался мужчина 1929 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии от коронавируса как основной причины в республике умер 691 человек, 26153 человека выздоровели.

По данным на 27 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2565 человек находятся на стационарном лечении, 3561 человек - под наблюдением дома.