В республике зафиксировано 148 новых случаев коронавируса

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В Мордовии заболеваемость COVID-19 продолжает ставить антирекорды. По данным регионального оперативного штаба на 27 октября, за минувшие сутки в республике выявлено 148 новых случаев коронавируса. В тоже время, 102 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 7 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончался мужчина 1929 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии от коронавируса как основной причины в республике умер 691 человек, 26153 человека выздоровели.
По данным на 27 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2565 человек находятся на стационарном лечении, 3561 человек - под наблюдением дома.
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