Государственные системы и услуги станут максимально удобными для людей и бизнеса

Эксперимент по переводу государственных информационных систем и их компонентов на единую цифровую платформу «Гостех» пройдет с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.



«Гостех» – это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. Вскоре будет апробировано создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечивают комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе «Гостех». Она будет создана поставщиком, которого определят позднее в результате аукциона.



Участники эксперимента – Минцифры, Минспорта, Росреестр, Росимущество, ФОМС, аналитический центр при правительстве РФ, Российский экспортный центр и другие.



Платформа «Гостех» позволит снизить совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами. Её запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков. Уже существующие технологические и прикладные сервисы будут переиспользованы с ее помощью.



«Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса. Мы идем по этому пути и сегодня наш фокус внимания в рамках цифровой трансформации направлен на оптимизацию ресурсов и процессов. Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации», – заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.



Сейчас совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей. Платформа Гостех обеспечит переиспользование созданных технологических и прикладных сервисов. Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков. Субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений и не будут тратить ресурс на разработку.