28 октября в Саранске откроется выставка «Студент. Маэстро. Гений»

Завтра, 28 октября, в 15:00 в Главном здании Музея Эрьзи (Коммунистическая, 61) начнёт работу новая выставка «Студент. Маэстро. Гений», посвященная 145-летию со дня рождения скульптора С.Д. Эрьзи.

8 ноября 2021 года в Республике Мордовия будет отмечаться 145-летие со дня рождения С.Д. Эрьзи (1876 - 1959). Стало доброй традицией в нашем музее к юбилею скульптора проводить республиканские выставки детского творчества. Они предвосхищают взрослые мероприятия – вернисажи, презентации, научные конференции и дают старт дням памяти и славы нашего великого земляка.

Степан Дмитриевич жил и работал в разных странах мира, много путешествовал по России, но один город на планете – Москва - был самым главным в его судьбе. В Москве он сформировался как художник, отсюда начинались самые невероятные путешествия, и здесь они завершались. В этом городе 24 ноября 1959 года перестало биться горячее сердце большого Мастера. В этот юбилейный год Музей им. С.Д. Эрьзи предложил юным художникам Мордовии и их педагогам совершить своеобразную экскурсию с Эрьзей по Москве, познакомиться с историей домов и дворцов, улиц и площадей, музеев и монастырей, связанных с его именем, внимательно рассмотреть скульптуры, созданные в разные московские периоды, а впечатления от увиденного и прочитанного отразить в собственных работах, которые будут показаны на выставке «Студент. Маэстро. Гений». Выставка откроется 28 октября в Главном здании музея.

В связи с непростой эпидобстановкой, награждение участников выставки перенесено на 26 ноября 2021 года.