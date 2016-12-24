Музей им. С.Д. Эрьзи приглашает 8 ноября принять участие в сетевой акции #МойЭрьзя

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В год Степана Эрьзи в Мордовии приглашаем музеи России и всех ценителей искусства присоединиться к сетевой акции, приуроченной к 145-летию со дня рождения выдающегося скульптора - Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959).
Чтобы принять участие в акции, 8 ноября, в день рождения Мастера, опубликуйте на страницах своих соцсетей (или соцсетей представляемых культурных учреждений) во ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok пост. В посте используйте:
- снимок/видео произведения (-ий) скульптора;
- изображение чего-либо, что напрямую связано с жизнью или творчеством «русского Родена».
ВАЖНО! Не забудьте сопроводить публикацию хештегами акции #МойЭрьзя и #МойЭрьзя145. Будет замечательно, если Вы добавите краткую заметку к фотографии/видео (например, название работы/ год/материал или историю Вашего собственного снимка).
Вы также можете обратиться к ресурсам музейного сайта и использовать в публикации изображение Вашей любимой работы (или работ) С.Д. Эрьзи, которая представлена в экспозиции нашего музея, а также фотографию самого автора. Фотоматериалы: www.erzia-museum.ru (коллекция/Степан Эрьзя).
Акция #МойЭрьзя – это сетевой флешмоб. Проводится на добровольных началах. Мы стремимся к тому, чтобы имя Степана Эрьзи узнавали не только на экспозиции, знакомясь с творениями его рук; мы желаем, чтобы его имя влекло ценителей искусства издалека, со всех уголков нашей необъятной страны. Расскажите всем об Эрьзе!
Внимание! Количество публикаций с хештегами #МойЭрьзя и #МойЭрьзя145 не ограничено. Самые интересные посты мы опубликуем в соцсетях музея (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).
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