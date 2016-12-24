В Саранске сменился директор Транспортного управления

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С 26 октября на должность директора Транспортного управления городского округа Саранск назначен Евгений Лещенко.
Евгений Александрович родился в 1987 году в Саранске. В 2009 году с отличием окончил Мордовский государственный университет по специальности «История», в 2011 – магистратуру по направлению «История».
С марта 2011 года работает в Транспортном управлении Саранска: сначала ведущим инженером, а с 2012 года до назначения на должность директора - начальником отдела планирования и организации перевозок.
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