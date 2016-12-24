В Мордовии взяли гастролеров-домушников из Нижнего

На пределе возможностей
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
Оперативники уголовного розыска задержали в Мордовии двух криминальных деятелей из Нижнего Новгорода. Мужчины в возрасте 36 и 40 лет успели «обнести» в Саранске одну из квартир и направлялись с добычей домой, когда авто домушников по ориентировке остановили инспекторы ДПС в Рузаевском районе. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили похищенные вещи из квартир потерпевших.
Попавшись с поличным, гастролеры не стали отрицать своей вины и рассказали о проведенной в столице Мордовии преступной операции. Они приехали в Саранск на машине, остановились в гостинице и принялись подыскивать подходящую цель для воровской атаки. Выбор пал на жилой дом по улице Пушкина, за жильцами которого злоумышленники стали внимательно наблюдать – запоминали распорядок дня, определяли конкретные квартиры для будущего «визита».
У преступного дуэта роли были четко распределены. Один из них поднимался к нужной квартире с отмычками, другой в это время на улице следил за окружающей обстановкой и сообщал по рации о возможных помехах. В первой намеченной квартире взломщику удалось вскрыть замки только одной двери, вторая не поддалась. Тогда вор спустился на нижний этаж и успешно преодолел защиту другой квартиры. Из нее он вынес золотые украшения на 100 тысяч рублей и банковские карты.
После удачной операции мужчины заехали в гостиничный номер, собрали вещи и отправились в Нижний Новгород, но по пути были задержаны сотрудниками полиции.
В настоящий момент в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается также причастность подозреваемых к аналогичным кражам, совершенным на территории Республики Чувашия, Ивановской и Нижегородской областей.
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В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
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