Житель Саранска выбросил бездомного котенка с 7 этажа и попал под уголовное преследование

В Саранске 34-летний местный житель ответит по уголовной статье за жестокое обращение с животными. Мужчина выбросил с 7 этажа бездомного котенка, которого принесла домой его подруга.

В конце сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил котенка из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома по проспекту 70-летия Октября. Несчастное животное обнаружила прохожая. В ветеринарной клинике было установлено, что котенок находится в коме, а полученные при падении травмы не оставляют ему шансов на выживание.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили жителя квартиры, из окна которой было выброшено животное. Как пояснил 34-летний хозяин жилища, бездомного котенка днем принесла его сожительница. Подвыпивший мужчина выразил недовольство по этому поводу, и сказал, чтобы она отнесла его обратно на улицу. Девушка отказалась, тогда он взял бездомного питомца и выкинул его в окно.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.