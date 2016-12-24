Управление Росгвардии по РМ напомнило о размере вознаграждения за добровольно сданное оружие

В Мордовии продолжается профилактическая акция «Оружие-2021». Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками МВД принимают находящиеся у населения без соответствующего разрешения образцы вооружения за денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в подразделения Росгвардии или органов внутренних дел на районном уровне. Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от административной и уголовной ответственности при условии, что с применением этого оружия не было совершено какое-либо преступление.

Постановлением правительства республики установлены следующие размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие:

- за 1 единицу боевого оружия – от 3 до 6 тысяч руб. (гранатомет, миномет или пулемет – 6000 руб. за 1 единицу, автомат – 4500 руб., винтовка, карабин, пистолет или револьвер – 4000 руб. за 1 единицу);

- за различные образцы гражданского оружия – от 1000 руб. до 4 тысяч руб. за единицу (огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным стволом – 4 тысячи руб., охотничье пневматическое, огнестрельное, гладкоствольное, спортивное гладкоствольное оружие – 3 тысячи руб., огнестрельное бесствольное оружие – 1000 руб., газовые револьверы, пистолеты – 1500 руб., сигнальное и холодное оружие – по 1000 руб.);

- за самодельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, либо обрез нарезного оружия – 3 тысячи руб.;

- за самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия – 1,5 тысячи руб.;

- за боеприпасы – от 10 руб. до 1 тысячи руб. за штуку (гранаты, мины, снаряды – по 1000 руб. за единицу, патроны для нарезного оружия и патроны для гладкоствольного оружия, для огнестрельного бесствольного оружия самообороны – по 15 и 10 руб. за штуку соответственно);

За сданные в правоохранительные органы технически непригодные для использования предметы вооружения гражданам будет выплачена сумма в размере 50 процентов от утвержденного размера вознаграждения.

Для его получения необходимо предоставить в Госкомитет соответствующее заявление в письменной форме, паспорт или документ его заменяющий. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет по вкладу или на счет банковской карты.