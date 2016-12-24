С начала года в Саранске подано 330 заявлений на приватизацию жилых помещений

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За девять месяцев 2021 года в Городское жилищное агентство Саранска было подано 330 заявлений на приватизацию жилых помещений из муниципального жилищного фонда. С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной.
Несмотря на то, что количество жилых помещений, находящихся в собственности граждан преобладает над жильем муниципального фонда, нанимателям муниципального жилья важно помнить, что они тоже имеют право совершать сделки обмена. Сегодня такие сделки не так популярны, но все же встречаются. Обратиться за консультацией по вопросу подачи документов на приватизацию жилья и за информацией по условиям обмена жилых помещений, граждане могут в Городское жилищное агентство по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 161.
Прием ведется только по предварительной записи: с 8:30 – 17:30 с понедельника по пятницу, с 13:00 до 14:00 перерыв. Записаться на прием Вы можете по телефонам: 24-19-03, 24-83-15.
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