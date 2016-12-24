Два представителя Мордовии стали победителями треков конкурса «Лидеры России» в ПФО

Названы имена 35 победителей региональных финалов треков от Приволжского федерального округа в конкурсе «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Среди них 2 представителя Республики Мордовия –Андрей Большаков и Александр Белокосов.

В Нижнем Новгороде завершились региональные финалы конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» для представителей Приволжского федерального округа.

Всего в мероприятиях приняли участие 354 финалиста из всех 14 регионов ПФО, в числе которых 193 участника в треке «Бизнес и промышленность» и 161 участник в треке «Государственное управление». Финалы проходили с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free зоной, более 80% участников вакцинированы или имеют QR-код переболевшего, остальные перед началом мероприятия прошли обязательное ПЦР-тестирование.

«Финалисты Приволжского федерального округа представляют разные отрасли: энергетику, сельское хозяйство, транспорт, нефтехимическую, ракетно-космическую промышленность, образование, искусство. Все они достойно показали себя в финале, но победили лучшие из лучших. Победителями стали 35 участников из 13 субъектов округа, из них 21 конкурсант – в треке «Бизнес и промышленность» и 14 конкурсантов – в треке «Государственное управление». В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса «Лидеры России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Двое из 35 победителей региональных финалов в ПФО – представители Республики Мордовия: предприниматель Андрей Большаков победил в треке «Бизнес и промышленность», а Александр Белокосов выиграл в треке «Государственное управление».

Андрей Большаков начинал свою карьеру в банковском секторе, но затем перешел в бизнес. Главным своим профессиональным достижением считает опыт и практику профессионального мотивированного развития команды и компании.

Вся 30-летняя карьера Александра Белокосова связана с государственной службой. В 1992 году он начал работать в Администрации Республики Мордовия. За время работы, Александр получил два высших образования, юридическое и управленческое, и в данный момент заведует Организационно-правовым отделом по вопросам помилования Администрации Главы РМ.

В течение конкурсных дней участники демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей. Задания участников учитывали специфику треков и были нацелены на проверку тех компетенций, которые требуются от управленцев в госсекторе и сфере бизнеса и промышленности. По итогам работы участники получат рекомендации, которые помогут составить дальнейший план своего развития.

Помимо традиционной оценки и деловой программы участники поработали и в новом формате коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи для поддержки малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы в рамках одноименного национального проекта. Модераторами сессии стали победители и финалисты прошлых сезонов конкурса.

Все победители окружных финалов проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности и руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).