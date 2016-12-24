В Саранске заведующая библиотекой перечислила аферистам почти миллион рублей

Репортер

В Саранске 46-летняя заведующая городской библиотекой стала жертвой банального мошеннического спектакля. В отделе полиции дама поведала до боли знакомую историю со звонком мнимого полицейского, который предупредил о намерениях неизвестных злоумышленников оформить на женщину большой кредит. Потом в дело вступил уже «специалист банка», по телефону рекомендовавший библиотекарше «защититься» от происков мошенников. Как и во всех таких случаях, нужно было самой получить займ и переправить деньги на «безопасные депозиты».

Женщина сразу же оформила через мобильное приложение банка кредит на 985 тысяч рублей, обналичила деньги и через терминал в торговом центре переправила свои средства на указанные лже-банкиром реквизиты. В полицию за помощью потерпевшая обратилась только через три дня, когда поняла, что ее обманули. В настоящее время по данному факту полицейские устанавливают все обстоятельства мошеннической операции.  

В МВД по РМ напоминают гражданам: если вам звонят якобы из банка и просят сообщить персональные сведения, данные банковских карт, платежные реквизиты, перевести деньги на некий «безопасный счет» или открыть кредит – это мошенники. Завершите разговор, перезвоните в финансовое учреждение по официальному номеру и уточните информацию. Чтобы не потерять свои деньги, не поддавайтесь на провокации. Будьте бдительны, не идите на поводу у мошенников и не принимайте поспешных решений!

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