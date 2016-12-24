Житель Саранска пытался в машине убить «защитника» своей бывшей пассии

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Бурное выяснение отношений между бывшими любовниками едва не закончилось в Саранске убийством в машине. Нажавшему на курок суд вынес приговор.
В мае этого года полицейский-водитель взвода охраны МВД по РМ Загир Еналиев во внеслужебное время находился возле одного из магазинов столицы Мордовии. В этот момент он услышал хлопок, похожий на выстрел, который прозвучал из припаркованного неподалеку автомобиля. Полицейский подбежал к машине, где находились женщина с ранением кисти и двое разъяренных мужчин. На асфальте рядом с авто лежал обрез охотничьего ружья. Сотрудник полиции сообщил об инциденте в дежурную часть, после чего задержал владельца оружия и стал удерживать его до приезда следственно-оперативной группы.
Как выяснилось в дальнейшем, 46-летний стрелок в этот день встретился с бывшей сожительницей и ее знакомым. Переговоры в машине ни к чему хорошему не привели. Во время конфликта экс-ухажер направил находящийся при себе обрез охотничьего ружья в сторону «защитника» своей прежней пассии и нажал на курок. Женщина в этом момент ударила по стволу, выстрел ушел в строну, а она поучила ранение кисти.
Приговором суда агрессивному стрелку за покушение на убийство и незаконное хранение оружия «выписали» шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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