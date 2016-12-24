В Саранске дама на Porsche сбила пьяного «спринтера»

Как сообщает Госавтоинспекция республики, около восьми часов вечера в центре Саранска рядом с ТРЦ «Огарев Плаза» 36-летняя женщина за рулем кроссовера «Porsche Macan» совершила наезд на 34-летнего мужчину. Этот пешеход в состоянии опьянения бежал по проезжей части навстречу потоку автомобилей. В результате ДТП рисковый товарищ был с травмами госпитализирован в больницу. Женщина управляла дорогой иномаркой в трезвом виде.